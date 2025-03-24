南方東英亞洲首推美股槓反ETF

王卓峯

本港交易所買賣產品（ETP）愈趨多元化，交易所買賣基金（ETF）發行商南方東英一口氣推出9隻美股個股槓桿與反向產品（L&I Products），成為香港以至亞洲首批。南方東英董事總經理兼亞太區銷售部主管王卓峯表示，新產品讓投資者可以在亞洲時段部署美股交易，從而捕捉更多的投資機會，不排除未來該系列產品會加入更多美股個股。

設港美元櫃台 入場費$780 該批ETF今日首掛，分別投資5隻美股個股，以掉期為基礎的合成模擬策略，達成兩倍槓桿，並設有港元及美元櫃台，每手10個單位，入場費均約780元，預計追蹤誤差約0.06%。

他指出，留意到近期投資者傾向將美股增長型股份轉換至價值型股份，故新產品投資目標分散，而且是在港也容易獲取其消息及較受歡迎的美股熱門股票。雖然近期美股市場較為波動，但市場氣氛仍然熾熱，無論是睇升或睇跌，槓桿及反向產品可以用作短期對沖，加上公司原有的美股相關ETF，能有助投資者管理其投資風險。計及新產品，現共有13隻產品覆蓋美股市場。

涵蓋巴郡英偉達等熱門股 新產品中，除了巴郡（Berkshire Hathaway Class B）ETF只有正向槓桿外，其餘投資英偉達、Coinbase及Strategy等均提供正向及反向桿槓。王卓峯解釋，巴郡屬價值投資工具，其每年表現非常強勁，加上其投資組合分散，科技股的持倉較低，市場對其的反向需求較少，惟相信能夠放大投資回報的槓桿產品足以吸引投資者。

他又指，虛擬資產是24小時交易，而且加密貨幣與美國經濟表現、流動性、息口走向等的相關度愈來愈高，其推出的虛擬資產相關ETF因在亞洲時段交易，因此料有一定優勢。

王氏透露，在推介過程中，巴郡ETF的查詢度極高，各隻產品的初始認購亦不俗。同時，他向投資者提供相關ETF上市編號的小貼士，例如在港元櫃台，「77xx」是個股槓桿兩倍產品，「73xx」則是個股反向兩倍產品；而美元櫃台是「9」字開首。

本港首批美股個股槓桿及反向產品