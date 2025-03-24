產經

南方東英亞洲首推美股槓反ETF

王卓峯 王卓峯
王卓峯
本港交易所買賣產品（ETP）愈趨多元化，交易所買賣基金（ETF）發行商南方東英一口氣推出9隻美股個股槓桿與反向產品（L&I Products），成為香港以至亞洲首批。南方東英董事總經理兼亞太區銷售部主管王卓峯表示，新產品讓投資者可以在亞洲時段部署美股交易，從而捕捉更多的投資機會，不排除未來該系列產品會加入更多美股個股。
設港美元櫃台 入場費$780
該批ETF今日首掛，分別投資5隻美股個股，以掉期為基礎的合成模擬策略，達成兩倍槓桿，並設有港元及美元櫃台，每手10個單位，入場費均約780元，預計追蹤誤差約0.06%。
他指出，留意到近期投資者傾向將美股增長型股份轉換至價值型股份，故新產品投資目標分散，而且是在港也容易獲取其消息及較受歡迎的美股熱門股票。雖然近期美股市場較為波動，但市場氣氛仍然熾熱，無論是睇升或睇跌，槓桿及反向產品可以用作短期對沖，加上公司原有的美股相關ETF，能有助投資者管理其投資風險。計及新產品，現共有13隻產品覆蓋美股市場。
涵蓋巴郡英偉達等熱門股
新產品中，除了巴郡（Berkshire Hathaway Class B）ETF只有正向槓桿外，其餘投資英偉達、Coinbase及Strategy等均提供正向及反向桿槓。王卓峯解釋，巴郡屬價值投資工具，其每年表現非常強勁，加上其投資組合分散，科技股的持倉較低，市場對其的反向需求較少，惟相信能夠放大投資回報的槓桿產品足以吸引投資者。
他又指，虛擬資產是24小時交易，而且加密貨幣與美國經濟表現、流動性、息口走向等的相關度愈來愈高，其推出的虛擬資產相關ETF因在亞洲時段交易，因此料有一定優勢。
王氏透露，在推介過程中，巴郡ETF的查詢度極高，各隻產品的初始認購亦不俗。同時，他向投資者提供相關ETF上市編號的小貼士，例如在港元櫃台，「77xx」是個股槓桿兩倍產品，「73xx」則是個股反向兩倍產品；而美元櫃台是「9」字開首。
本港首批美股個股槓桿及反向產品本港首批美股個股槓桿及反向產品
本港首批美股個股槓桿及反向產品
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