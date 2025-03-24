渣打港財富方案收入連續兩年破頂

銀行近年積極發展高淨值客群，渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成表示，去年香港富裕客戶資產管理規模（AUM）實現強勁的雙位數增長，優先私人理財及優先理財客戶數目均錄得雙位數增長，國際銀行（IB）客戶數量按年增10%。財富方案業務收入連續兩年創歷史新高，受惠於集團多元投資產品平台，不論是AUM或各類投資產品收入均錄雙位數增長，其中基金及銀行保險產品收入更按年增40%。

集團早前透露，計劃未來5年在富裕客群業務投資15億美元，文偉成笑指，香港區為集團主要的收入來源之一，相信相關金額的佔比不少，未來會開設更多財富管理中心，希望做到「一年開一間」，繼日前位於尖沙咀新中心開業後，目標今年內於中環新設別一間財管中心；同時招聘更多前線人手，希望能招聘百餘人規模，並在數碼化方面進一步加強，以提升客戶體驗。

他直言，透過菜鳥平台有機會獲得公司更真確的數據，可以更快速的批核貸款，同時由於所涉合的金額較少，因此不擔心構成信貸風險，同時該行亦物色與其他物流平台合作，以服務更多有跨境融資需求的企業。