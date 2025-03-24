宏利：逾八成僱主關注eMPF轉移時間

人工智能（AI）時代來臨，不少僱主均希望強化對強積金的行政處理、積金易平台（eMPF）等認知事宜。宏利公積金信託首席行政總監黃德治稱，他們近期加強了與僱主會面並作出調查，發現僱主普遍有3大訴求，其中，中小企尤其重視強積金行政處理，大企業則着重新人如何登記強積金，另員工財務健康也是僱主關心的一環。

大企業重視新員工登記 聚焦行政方面，宏利指有86%和83%的一般僱主認為須注意「如何完成日常強積金工作的指引」以及「準備轉移至平台的指示和時間表」，比例較大型僱主的76%為高。

黃德治又提及，看到不少經營規模較大的僱主設有不少子公司，這些公司撇除行政工作之外，還有不少五花八門的要求，所以需要提供相關應對的支援。

整體而言，大型僱主首要「協助新入職員工了解新登記流程及登記參與強積金計劃」和「提供如何簡化計劃管理流程及積金易平台上運作的建議」，比例達76%和60%，較一般僱主的69%和68%為高。

44%冀定期更新市場見解 僱員方面，他舉例指，不少未屆退休依舊將資金泊入保守基金，所以須透過教育等方法鼓勵他們作積極配置，而有56%和44%僱主冀「提供基金選擇工具」以及「定期更新投資表現和市場見解」，譬如近期美國總統特朗普上台令金融市場表現波動，他們也因應市場不同焦點更新客戶資訊，同時宏利透過運用AI大數據統計日常僱員管理強積金的習性。

宏利現時強積金成員逾200萬，其中逾60%客戶（即約130萬）已經選用網上或手機應用程式（App）管理強積金。隨着他們將在11月加入eMPF，宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡指，他們未來會繼續透過工作坊以及有獎遊戲等渠道，加深客戶對管理強積金的認知。

另宏利提及，由於5月1日強積金取消對沖安排生效，更多僱主向他們了解相關事宜。