受累煤價回落 神華上年純利降3％

管理層表示，去年集團收入按年略跌，主要原因是受煤炭市場供求關係影響，集團平均煤炭銷售價格按年跌3.4%。同時，受煤製烯烴生產設備計劃檢修影響，集團聚乙烯、聚丙烯銷售量按年分別下降8.8%和8.2%，煤化工業務銷售收入亦見下跌。

期內公司多項指標均達標完成。去年商品煤產量和煤炭銷售量分別約3.27億噸和4.59億噸，按年上升0.8%和2.1%，完成率為103.5%和105.5%，惟煤炭分部稅前利潤跌8.24%至584.98億元。發電量按年多5.2%至2,232.1億千瓦時，完成率103.2%，而發電分部稅前利潤亦升4.42%至113.93億元。

資產負債率收窄至23.3% 管理層又指，從需求側看，去年內地商品煤消費量按年增長約1.3%。其中發電行業商品煤消費量佔總消費量比例約58.7%，按年增幅1.2%；化工行業商品煤消費量按年增長8.3%；鋼鐵、建材行業煤炭消費量按年下降。

財務方面，截至去年12月底止，集團持現金及現金等價物650.74億元，按年減少39.84%；而財務成本亦按年減少7.63%至28.79億元，主要原因是公司持續優化債務結構和融資模式，推進帶息負債和融資成本壓降，利息費用下降。神華資產負債比率收窄0.7個百分點至23.3%。