中石化去年賺489億 跌16%

派末息0.14元 分派佔75% 中石化建議派末期息0.14元，全年派息0.286元，與回購金額合併計算後年度利潤分派比例達到75%。對於去年收入按年下跌4.28%，公司歸因於成品油等產品價格及銷量下降影響。當中，近六成收入來自煉油業務、與油站為主的營銷及分銷業務對外銷售石油產品，共佔約1.83萬億元，按年下滑近半成，就是因為汽油、柴油等產品量價齊跌。從去年外銷的實際銷量及平均售價而言，柴油各跌4.87%及5.45%，而汽油微跌0.77%及1.34%。

由於境內柴油銷量和價格下行，以及航煤、化工產品等毛利下降，亦導致公司整體經營溢利下挫18.59%。中石化在業績報告內指出，過去一年，國際原油價格震盪下行，內地交通業新能源替代加速，化工市場新增產能持續釋放，令毛利大幅收窄。不過，公司全力拓市擴銷，加大生產經營整合力度，持續強化成本費用管控，多措並舉應對市場變化。

若以不同業務的經營溢利劃分，煉油業務全年挫67.42%，跌幅尤其顯著。營銷及分銷業務亦跌28.11%；化工業務更連續3年錄得經營虧損，去年再蝕99.97億元，該分部經營虧損按年擴大65.62%。

反觀勘探及開發的經營溢利高達563.85億元，按年升25.4%，公司指去年加強高質量勘探和效益開發，增儲穩油增氣降本增效取得新進展，全年累計油氣當量產量5.15億桶，按年增2.23%，其中，境內原油產量略升0.94%至2.54億桶；天然氣產量1.4萬億立方英尺，增長4.67%。值得一提是，去年加強天然氣產供儲銷一體協同創效，天然氣全產業鏈盈利創歷史新高。

替代能源影響 油價料震盪 然而，在多家投行看淡今年原油需求前景之際，中石化亦料，今年成品油需求依然受到可替代能源影響。綜合考慮全球供需變化、地緣政治、庫存等影響，預計國際油價將呈寬幅震盪走勢。

以去年為例，公司境內成品油總經銷量持續放緩，去年規模為1.82億噸，按年降2.84%，今年計劃境內成品油經銷量僅1.78億噸。同時，今年計劃生產原油2.8億桶，其中，境外佔2,526萬桶；也計劃生產天然氣1.45萬億立方英尺，因隨着中國經濟持續回升向好，公司預計境內天然氣和化工產品需求保持增長。資本支出方面，今年將約1,643億元，按年縮減逾6%，其中，勘探及開發板塊仍佔767億元。

中石化境內成品油經銷量放緩 中石化去年業績摘要