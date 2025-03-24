美上月核心通脹料反彈 美股添憂

本周環球財金焦點

市場關注美國政府的政策動向，特別是關稅政策的影響。就在聯儲局主席鮑威爾不久之前表示關稅已經推高通脹後，市場預期，本周公布的2月關鍵核心通脹數據會有所反彈——撇除食品及能源後的核心個人消費開支（PCE）物價指數按年上升2.7%，即較1月時升幅高0.1個百分點。

市場亦估計，反映整體通脹的核心PCE物價升幅維持在2.5%不變，但這也是代表着通脹回落需要更多時間，尤其是關稅的影響尚未完全顯現。美國總統特朗普計劃於4月初公布「對等關稅」的政策詳情，外媒引述消息稱，新的關稅舉措將會更加「具有針對性」，而不是單純劃一全面徵收「對等關稅」。

報道引述官員稱，一些沒有對美國徵收關稅及美國有貿易順差的貿易夥伴，能夠豁免於「對等關稅」。惟目前尚不清楚哪些國家及地區會成為美國新關稅的打擊對象，比較高危的自然是墨西哥、加拿大、中國、歐盟等地。

歐加大財政刺激撐起股市 瑞士寶盛投資總監Yves Bonzon指出，美國的一系列關稅，其實也是重新平衡其經濟並擺脫對財政刺激依賴的一環。在美國改革的同時，歐洲卻在刺激經濟方面反其道而行，選擇加大財政刺激，這解釋了年初至今的美國與歐洲股票表現差異，這種情況可能會持續一段時間。今年美股表現可能會比較困難，因此確保投資組合國際多元化是關鍵。

事實上，儘管美國政府大力推動貿易保護主義，但美國企業卻依然選擇擁抱其他市場。蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克於北京出席活動時，大讚中國人工智能（AI）模型DeepSeek，形容其體驗感覺很好。