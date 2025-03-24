港股業績期衝刺 或再現獲利回吐

比亞迪銷售超標 料績佳 獨立股評人溫傑表示，市場回調力量太大，「始終本輪升上嚟都升咗六千幾點，遲早都會有調整」，而上周恒生指數跌穿20天移動平均線，也為近期少見的現象，或拖累氣氛。惟他認為港股不會大跌，而且大市如要調整或在幾周內完成。

至於今日公布業績的電動車股龍頭比亞迪，溫傑指出，公司去年全年賣車427萬輛，超額完成360萬輛的銷售目標，加上去年第四季比亞迪車價和毛利等沒有大變動，相信業績會做好，惟投資者要留意股價與其他明星級科技股可能一樣都「見光死」。

基金：港AI應用板塊看俏 不過，中線港股仍獲看好。其中，招商基金表示，在內地科技快速進步的催化效應下，外資會進一步重視中國資產重估機會，而港股人工智能（AI）應用端資產的稀缺性尤為突出，整體估值提升趨勢將延續。在科技行情帶動下，港股可望迎來顯著的修復機會。