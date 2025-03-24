平保：華股樓築底回升 對業績影響降

他指，目前內地商業房地產處於長期築底過程，當局最近出台不少穩定樓市、股市的政策，要進一步觀察市場回升的時間點再把握機會。參考日本、南韓所經歷的經濟周期，會是個別核心城市的核心項目價值率先復甦，至於整個市場全面回升，相信仍需較長的時間。

預期分紅產品佔比增 業務方面，郭曉濤指，集團的代理人隊伍已由過去的人海戰術轉向高品質化，人數穩定在36萬左右，預計未來亦維持此規模。在預期利率下降趨勢下，分紅產品佔比料將持續增加。目前新業務價值增長顯著，來自銀保業務及社區網格隊伍持續增長，成本結構優化，並對今年新業務價值增長充滿信心。

投資配置方面，他指平保會維持長期和價值投資的理念，注重資產負債匹配，看好中長期資本市場回報。約80%資金投資債券類固定收益類產品，剩餘資金將投資股票和基金等，並會重點關注代表中國經濟持續穩定發展的投資產業，例如高分紅銀行、科技、人工智能、基礎設施及新能源等。

早前香港保監局稱，有意就港人北上養老發出新的壽險牌照，被問及會否計劃把握機會來港，郭氏未正面回答，僅稱集團在不同領域均有嘗試，在大灣區一體化的當下，冀提供相關產品及服務以滿足客戶需求。

另一邊廂，滙控行政總裁艾橋智昨出席經濟論壇時指，中國經濟在未來5年將繼續為世界經濟增長提供動力，目前內地經濟轉型創造大量發展機遇，包括電動車、可再生能源、生物科技等領域的新動能表現亮眼，亦為出口提供新的增長點。

他提到，過去25年間，當局的支持政策、強勁的投資拉動及日益開放的經濟體系，共同推動內地經濟；同時，民營經濟及包括金融領域在內的國際企業，亦發揮重要作用。