美債遲早爆煲 促政府狠削開支

以往美國國債被視為無風險投資，是許多金融工具的定價基礎。可是隨着美國政府債務近年失控地增長，政府債務上限不斷被上調，美國債務違約風險之說近年甚囂塵上。「商品大王」羅傑斯認同美債是一大問題，加上美股泡沫強勁，出事只是遲早的事，故他建議美國政府應大力削減開支，直至不需要再發行新債為止。

債務276萬億 24年飆5倍 至於會否預測下一波金融危機何時會發生，羅傑斯多次謙稱：「我冇咁醒啦」（I am not that smart）而拒絕回應，但就表示，美股泡沫在歷史上常見，本次由科技、新發明所催生的泡沫亦如是，見怪不怪。

反而他更擔心美國債務問題，因「美國的債務水平是如此驚人」。本報翻查資料，美國聯邦政府債務由2000年的5.7萬億美元，暴增5.21倍至去年的35.4萬億美元（約276.12萬億港元），以港股總市值約40萬億元計，美債總額可以買起全部香港股票近7次！

以史為鑑 英債台高築衰落 尤其是在特朗普第一次主政時的2019至2020年度，一年債務增幅就達18.5%。羅傑斯以史為鑑，指出約100年前英國經濟最強，英鎊是世界上第一位的貨幣，沒有第二位，然而50年後因為英國債台高築而衰落。

作為美國公民，羅傑斯不想美國重蹈覆轍。本次特朗普再次上台，一邊以關稅對各國挑釁，另一邊大刀闊斧對內關停機構、大舉裁員，都令外界難以捉摸。

美匯指數3月以來顯著下跌，反映資金尋找美國以外其他避險資產。美國市場目前危機感滿滿，故羅傑斯奉勸美國政府只有大刀闊斧削開支，不發新債，才是真正的削債。