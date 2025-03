美債遲早爆煲 促政府狠削開支

債務276萬億 24年飆5倍

至於會否預測下一波金融危機何時會發生,羅傑斯多次謙稱:「我冇咁醒啦」(I am not that smart)而拒絕回應,但就表示,美股泡沫在歷史上常見,本次由科技、新發明所催生的泡沫亦如是,見怪不怪。