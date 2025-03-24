內地早年陷困 投資未曾減磅

羅傑斯於1942年10月19日出生於美國亞拉巴馬州，現年83歲。他在1964年畢業於耶魯大學的歷史系，其後再在1966年於牛津大學取得第二個學士學位，主修哲學、政治和經濟學。於1964年他開始在華爾街工作。於1966至1968年，他曾參軍參與越戰。1970年羅傑斯加入投資銀行Arnhold and S. Bleichroder，認識了當時40歲的索羅斯（George Soros）。兩人於1973年離職，並共同成立量子基金。

1980年，羅傑斯選擇退出量子基金，帶着從公司獲得的20%資金利潤，總計400萬美元，開始了他獨立的投資人生，並周遊列國。他在1998年創辦了羅傑斯國際商品指數（RICI），這指數如今已成為全球通用的6大商品指數之一，「商品大王」的稱號便由此而來。

睇好交通建築娛樂板塊 在2007年12月，他出售紐約住宅，舉家移居新加坡，原因之一是要讓兩個女兒從小學習中文，因他多年來都看好中國。據已公開的資料，他個人在中國投資領域廣泛，遍及旅遊、運輸、航空、農業、娛樂等，認為這些行業在中國經濟發展中具有潛力，並可能孕育着新機會。他更對本報說，在內地經濟過去幾年最艱難的時期，他沒有出售過任何中國的投資，並且考慮在市況好轉時再加碼。他最新看好的板塊是交通、建築、娛樂。「因這些行業在疫情時最受打擊，現在正在復甦。」

問及他的投資建議時，他劈頭第一句便說：「不要聽信熱門貼士，熱門貼士會毀了你。」原因是投資是非常困難、非常苦悶的事情，「別以為看看電視上上網，就有資料可以買賣。」要成功、要致富，就要「投資於自己熟悉的事情，因為堅持自己所關心的事，對某事了解很多，這樣你就能成功。堅持下去，無論是汽車還是時尚，無論它是甚麼，堅持下去就會成功。」