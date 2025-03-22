行業剖析：內地退休生活具可觀商機

隨着人均壽命的提升與養老需求的升級，如何實現高品質的健康與養老生活成為中高淨值人群的核心關注點。泰康保險與尼爾森連續第5年發布《中國中高淨值人群醫養白皮書》，持續追蹤內地中高淨值人群在健康、養老、財富3方面的需求與行為變化趨勢。

該研究指出，要實現高品質養老，內地中高淨值人群平均需要1,175萬元（人民幣‧下同）的養老資金。然而，調查顯示，受訪人群普遍認為588萬元即可滿足需求，故實際上存在巨大資金缺口。這表明長壽時代之來臨對養老資金的準備提出了更高要求。

高端養老社區漸受青睞 《白皮書》建議，根據當前的生活水平與主觀的壽命預期進行精準規劃，避免退休後因收入減少導致生活品質斷崖式下降。此外，分層規劃理念也應運而生。對中產家庭而言，需準備782萬元作養老生活，而高淨值家庭則需1,765萬元才能滿足理想的養老需求。

隨着壽命預期的提升，高端養老社區逐漸成為中高淨值人群首選。特別是在一線城市，48.7%的中高淨值人群認為高端養老社區是最理想的養老方式。高端養老社區受青睞，主要由於現時中高淨值人群的壽命預期達到85.9歲，較全國平均壽命高出7.3歲。傳統的居家養老模式已經無法滿足其對健康、娛樂和專業服務的綜合需求。

長壽不僅帶來養老需求升級，還促使健康管理理念發生深刻轉變。過去以「後治療」為主的健康管理模式，逐漸向「先預防」方向轉型，健康管理支出不斷增加。中高淨值人群對醫療服務的需求也在升級，逐漸向高端醫療機構轉移。

面對長壽時代挑戰，中高淨值人群需從養老與健康兩大層面進行全方位規劃，按自身生活標準與壽命預期，提前準備足夠養老資金，確保退休後生活品質不受影響。

港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士）