股市估市：資金變陣 轉投非美股市

投行於3月初對基金經理做的調查報告顯示，超過七成基金經理預期美國經濟將轉弱，並準備沽出美股，也對美股態度由加碼轉為減持，顯示資金有可能轉往歐股及新興股市。報告顯示，隨着市場對美國經濟期望下修，及對全球經濟擔憂上升，近七成基金經理認為美股可能已觸頂，總體悲觀情緒升溫，並認為美國經濟將轉弱。

在資產配置方面，基金經理對全球股票配置也趨向審慎，從2月時35%淨加碼而下調至6%淨加碼；若貿易戰全面爆發，會看好黃金及國債。另外，對美股也由本來17%淨加碼，轉為23%淨減持，並有近四成的基金經理轉為增持歐股及新興市場股市。全球貿易戰引發經濟衰退、通脹影響聯儲局對息口走向，以及政府效率部門（DOGE）可能帶來的衝擊，均是基金經理最關注的焦點。

歐洲企業盈利前景改善 自年初以來，美股各項指數均落後於其他主要市場，主因是特朗普政府對市場帶來多方面不確定性，加上近期經濟數據不如預期，反觀歐洲、印度、甚至香港與內地股市，今年以來都表現不俗。

以歐洲股市為例，由於目前市盈率仍低於歷史平均值，約14倍市盈率，故資金開始重新注視歐股，加上俄烏有可能停戰，這也有利於減低投資歐洲的風險，而烏克蘭戰後也需進行重建及基礎建設，相信對歐洲未來經濟增長都呈正向。另外，歐元區未來的貨幣政策預料較美國貨幣政策更寬鬆，企業盈利狀況將持續改善。

美股過往都是一枝獨秀，主因是其增長性及投資價值，但隨着特朗普上任提出對多國加徵關稅，以及通脹問題，很大機會讓美國經濟陷入衰退，加上中國創科企業的快速崛起，讓資金已開始減持美股，增持更具投資價值及便宜的中港股市，建議在每逢回調時加注，以捕捉未來的上升契機。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊