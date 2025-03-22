券商睇市：提防美元轉強 港股添壓

雖然恒生指數本周再次刷下今年新高，高見24,874點，但目前對港股較為偏淡的看法仍維持不變，甚至可能進一步加強。港股在周三見今年高，目前沒有人能百分之一百肯定高位已見，因為高位並非推測出來，而是熾熱氣氛營造出來。儘管港股估值不算高，但已非便宜，恒指已經回到5年平均估值水平。

對於DeepSeek效應提振盈利的想法不如市場樂觀，哪怕是像最能受惠的大型科技股，最新了解對其盈利提升也就不足10個百分點，但相關股份升幅動輒兩成以上。港股升幅若要維持，相信需要有更多政策支持。

恒指宜守22800支持 另一方面，美匯指數周二低見103.194，創去年11月6日以來最低位，走勢疑似出現築底情況，自3月11日起開始轉為橫行，於103.1至104.1之間徘徊。目前關注引發資產急速波動背後是否有「聰明」錢先行進行部署操作，大方向將與美匯指數升勢有關。預期美匯很大機會再次向104以上水平進發，宜多關注美元走勢，一旦美元告別短期跌浪重新展開升浪，將為近日上升良多的資產帶來回調壓力，包括港股。

不過，儘管港股有進一步調整壓力，但恒指在資金持續流入、大成交維持的情況下，短期較難出現暴跌，更多是處於板塊輪動，資金從主流股份，轉至落後股份，即使恒指失守24,000點，影響也不太大，惟指數一旦失守22,800點而且無法重回此水平之上，本年升浪可能已告結束。

貴金屬長線升勢未改 美股方面，自2月中旬至3月初的一波大跌後，本周出現明顯反彈，惟反彈過後是否繼續上揚，建議可參考標普500指數5,550點關口，若再次失守，美股有可能再度轉弱下探低位，否則仍可視作反彈持續看待，持倉暫時按兵不動。

其他資產方面，貴金屬近來升幅驚人，但短期升幅甚巨，若美匯指數大幅上升，將讓資產短期顯著受壓，但長線上升格局未改，如相關資產價格顯著調整，反而給予投資者進場機會。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士）