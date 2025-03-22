元朗棕地覆核成功 准建三千五伙住宅
元朗南生圍東成里一幅棕地，九龍建業(00034)或有關人士早年提出作綜合住宅發展，興建3,565伙，惟2023年遭否決；其後發展商提覆核申請，城規會昨審議後，有關規劃許可最終獲得通過。
該項目地盤佔地約57.68萬方呎，由港鐵屯馬綫分隔南北兩個部分，劃為未決定用途。擬議地積比率約3.028倍，興建14幢最高44層的分層樓宇，另設9座洋房，住宅總樓面約168.87萬方呎，並提供約5.77萬方呎商業面積。
據規劃署文件，項目兩年前被否決，主因相關土地被視為短中期公營房屋發展潛在地點。
不過，政府已確認未來10年公營房屋供應土地充足，上述東成里潛在公營房屋發展，目前並無具體實施時間表。而項目僅佔潛在公營房屋用地約15%，不會完全阻礙其未來發展的可能性。
新世界北都項目動工
此外，新世界發展(00017)與招商蛇口工業區控股股份，合作發展的北部都會區首個PAVILIA COLLECTION大型商住項目，昨舉行動工儀式，項目位於粉嶺馬適路，提供約2,300伙。
新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚稱，集團在北部都會區擁有約1,400萬方呎土地儲備，未來會繼續透過不同途徑，加快釋放農地價值。並會積極引入戰略合作夥伴，提升整體發展潛力，加快資金回籠。
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