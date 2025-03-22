元朗棕地覆核成功 准建三千五伙住宅

該項目地盤佔地約57.68萬方呎，由港鐵屯馬綫分隔南北兩個部分，劃為未決定用途。擬議地積比率約3.028倍，興建14幢最高44層的分層樓宇，另設9座洋房，住宅總樓面約168.87萬方呎，並提供約5.77萬方呎商業面積。

不過，政府已確認未來10年公營房屋供應土地充足，上述東成里潛在公營房屋發展，目前並無具體實施時間表。而項目僅佔潛在公營房屋用地約15%，不會完全阻礙其未來發展的可能性。