二手樓價逾8年半低 蒸發減息後所有升幅

樓市未有止瀉迹象，跌勢更不斷擴大，代理一份反映二手樓價表現的指數按周再跌約1.17%，創去年9月初以來約半年最大跌幅，並跌至超過8年半新低。

新港城三房貶230萬 上述中原城市領先指數最新報134.89點，已連續兩周下挫，數據反映財政預算案公布當周市況。若相比去年9月首次減息前的135.86點，還要低約0.71%，反映現時樓價已蒸發減息後的所有升幅。而今年樓價暫跌約2%，較2021年8月歷史高位已累挫約29.5%。

至於大型屋苑、中小型及大型單位3項主要樓價數據，亦按周同步下挫，跌幅約1.15至1.24%，同創逾8年半低位。以地區劃分，以九龍區表現最遜色，按周下跌約2.17%，新界東及港島區亦回落約1.51%及1.48%。

隨着樓價下滑，近日不少大型屋苑出現大幅貶值情況。美聯陳少鴻表示，馬鞍山新港城A座高層4室，實用面積約568方呎，三房間隔，以670萬元成交，呎價約11,796元。原業主於2022年以900萬元購入單位，持貨約3年帳面虧損約230萬元，跌幅約25.6%。

茶果嶺麗港城特色單位亦明顯跌價，港聯置業方健勝指出，屋苑31座一個頂層連天台單位，實用面積約713方呎，套三房設計，放售3日即減約10萬元，成交價940萬元，呎價約13,184元。單位2021年購入價約1,173萬元，至今貶值約233萬元或約19.9%。

比墅15載損手26% 新界洋房連環損手，富士高地產麥榮富表示，元朗錦綉花園L段5街單號屋，實用面積約1,035方呎，附有約1,200方呎花園，以約1,100萬元轉售，呎價約10,628元。原業主持貨約7年帳面虧損約260萬元，蝕幅約19.1%。

此外，資料顯示，大埔比華利山別墅翠樺道單號屋，新近以2,500萬元登記售出，呎價約9,374元。單位2010年一手購入價約3,400萬元，至今約15年仍貶值約900萬元或約26.5%。

二手樓價指數走勢