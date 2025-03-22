大埔新盤突擊開價

上然2期首批137伙 平均呎價12018元 新界東樓盤銷情大勇，迅速籌備開賣新一期。萬科香港旗下大埔上然第2期昨日突擊上載樓書，並隨即公布首張價單，提供137伙，折實平均呎價約12,018元，較月初推出的同系列第1期首批高約8.9%；發展商亦續以「1家1」吸客，三房戶及四房戶買家可獲額外折扣加購細單位。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，今期首批單位涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由246至723方呎。付款方法與上期大致相同，100天即供享最高16%折扣，折實價267.2萬至990.6萬元，折實呎價10,303元起。今批與上一期價單第5號相比，因應樓層坐向及景觀有所調整，屬原價加推。

加購開放式低至107萬 價單提供「1家1付款計劃」，購買今期三房或上期四房單位的買家，分別額外獲100萬元或160萬元折扣，以加購指定開放式戶、一房戶及兩房戶。以入場戶6座1樓C6室為例，實用面積246方呎，開放式間隔，原折實價為267.2萬元，扣減最多160萬元折扣後，折實價降至107.2萬元，折實呎價約4,358元。

萬科香港市場營銷及客戶關係部主管劉淑貞稱，項目於今日正式開始收票，將適時公布最新銷售安排。今期由3座大樓組成，設682伙，預計關鍵日期為2026年7月31日。資料顯示，項目第1期首批折實平均呎價約11,036元。

上然2期平面圖 上然第2期首張價單詳情