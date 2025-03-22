簡訊一覽
●TCL電子(01070)去年賺17.59億元，按年升1.36倍；派末期息每股31.8仙，按年增98.8%。
●地平線機器人(09660)去年錄利潤23.46億元（人民幣‧下同），較2023年度蝕67.39億元由虧轉盈；惟以非國際財務報告準則計算之經調整虧損淨額為16.81億元，與2023年度的經調整損淨額16.35億元相若；不派息。
●中國建築(03311)去年賺93.61億元，按年升2.14%；末期息每股28.5仙。
●內地飲用水品牌「怡寶」母企華潤飲料(02460)去年純利按年升23.12%至16.36億元（人民幣‧下同），派末期息每股0.307元及特別息每股0.176元。
●翰森製藥(03692)去年賺43.71億元人民幣，按年升33.38%；派末期息每股13.53港仙。
●希瑪醫療(03309)去年蝕1.35億元，較2023年度賺6,199.8萬元由盈轉虧；派末期息每股2仙。
●CWT INTERNATIONAL(00521)預期，去年將由持續經營業務錄得不少於3億元的除稅後溢利，按年增幅不少於4倍。
●偉仕佳杰(00856)去年全年公司權益持有人應佔溢利10.51億元，按年升14.09%。公司建議派付末期息每股普通股25.7仙，按年持平。
●從事活豬屠宰及馬口鐵的廣南（集團）(01203)去年賺1.4億元，按年增長1.14倍；每股盈利15.51仙，派末期息每股2.5仙。期內，受惠豬價上升，加上活豬銷量按年增加，整體供港活豬市場佔有率保持約為49%，另在港之零售門店增至15間。
●滙豐宣布委任陳佩君為環球私人銀行北亞及香港區主管，將於4月14日起生效。
●日本比特幣投資公司Metaplanet表示，已任命美國總統特朗普兒子埃里克（Eric Trump）加入新成立的戰略顧問委員會。
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