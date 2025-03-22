日上月通脹超預期 料助力央行續加息

日本央行本周維持利率不變，但提示通脹預期上升之後，周五由日本統計局公布2月份消費者物價指數（CPI）按年升3.7%，超出市場預期的3.5%，數據與央行所言一致。撇除波動較大的生鮮食品核心CPI按年升幅維持「3字頭」，錄3%，高於預期的2.9%，雖然比起1月的3.2%放緩，但主因政府恢復燃油補貼，整體物價上行趨勢仍明顯。

作為日本央行密切關注的廣義物價趨勢指標，撇除生鮮食品及燃料成本的核心CPI更升2.6%，為去年3月後最大升幅。期內，蔬菜價格按年急漲28%，大米價格暴升逾八成，電費亦增近一成。經濟研究公司凱投宏觀亞太區負責人Marcel Thieliant表示，2月強勁的通脹表現有機會助推日本央行在5月會議上加息，但美國關稅政策的不確定性恐拖慢日央行加息動作至7月。

Seven & i與潛在買家簽保密協議 日經平均指數昨日收報37,677點，跌0.2%；日圓兌每美元曾報149.32，每百日圓兌港元曾報5.2053。日企消息方面，連鎖便利店7-Eleven母公司、在日本上市的Seven & i據報與同業OK便利店（Circle K）的加拿大母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）及其他潛在買家簽署保密協議，這些保密協議僅涉及公司在美國便利店業務的潛在出售，並不涉及Seven & i的整體業務。Seven & i昨日收報2,208日圓，升2.58%。

另外，市傳日本三菱汽車計劃委託台灣的鴻海集團生產電動車，旨在降低製造成本、縮短研發時程及強化產品吸引力，銷售仍由三菱負責。