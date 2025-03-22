美前財長：聯儲放緩縮表響警號

美國聯儲局早前宣布放緩「縮表」步伐，降低每月減持美國國債的額度。美國前財政部長薩默斯表示，當局決定大幅改變「縮表」，是值得警惕的信號，因為此舉反映出聯儲局官員擔心投資者對美債的需求減少，即「市場對長期債券的吸收能力有限」。

債息低見4.2厘 道指曾挫519 目前美國已觸及債務上限，聯儲局調整資產負債表時亦考慮相關影響。美國10年期國債孳息率周五曾低見4.203厘；美股3大指數早段全線受壓，道指曾跌519點，報41,433點；標指跌59點，報5,603點；納指跌216點，報17,544點。

基金公司富達國際認為，由於目前通脹有上行風險，聯儲局實施減息的門檻稍高，甚至可能不會減息。富達國際投資策略董事簡立恆表示，目前美國經濟仍穩健，零售、就業市場及創新科技，依然領先全球，但美股市盈率（PE）仍然高於其他市場，所以美股能否止跌回升，關鍵在於企業盈利增長能否符合市場預期。

企業消息方面，在人工智能（AI）競賽中落後的蘋果公司（Apple Inc.）據報正打算進行罕有的高層人事調動，打算讓Vision Pro負責人Mike Rockwell接手AI部門，負責Siri語音助手，並將向軟件主管Craig Federighi匯報工作。在此之前，Apple推遲Siri語音助手的AI功能升級。

FedEx經調整純利升13% 另外，聯邦快遞（FedEx）公布截至2月28日止一季業績，期內收入按年升1.94%至221.6億美元；列帳純利升3.41%至9.09億美元；經調整純利按年升13.04%至10.92億美元。該公司亦下調截至5月底止的財年收入預測，由大致持平改為可能輕微下跌。FedEx股價早段曾跌11.77%。