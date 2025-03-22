名創優品全年收入169億新高

公司今年議決將財政年度結算日由6月底改為12月底後，首度披露完整財年數據。集團主席葉國富指，名創優品品牌的海外市場持續強勁，全年增速達41.85%，自2021至2024年的複合增長率更超過40%，去年收入貢獻也逐年攀升至39.4%。計及中外市場的名創優品品牌收入去年增長21.97%，共錄160.02億元，亦受海外市場名創優品品牌同店銷售額的中單位數增長所帶動。

海外淨增新店超內地 集團總收入增長，主因平均門店數量按年增18.3%。截至去年12月底止，集團門店總數7,780家，一年淨開1,219家門店，其中，名創優品門店淨新開1,091家門店，位於海外的名創優品門店數量達3,000家的里程碑，去年底為3,118家。葉國富續指，集團全球淨增門店逾1,200家，超過去年初的預期，也超過2023年創下的淨增門店紀錄。全球化步伐加速下，名創優品的海外淨開店量631家，已超越內地的460家，也是有史以來海外開店最快的一年。

至於貢獻總收入約5.78%的TOP TOY，全年收入勁升44.69%，主要由同店銷售額的低單位數增長及平均門店數量快速增長驅動。截至去年12月底門店量為276家，全年淨增128家，新開門店總數亦創紀錄。

由於產品組合轉向盈利能力更高的產品，TOP TOY毛利率有所提升，同時海外市場毛利率提高，集團去年毛利率增至44.9%，按年升3.7個百分點。首席財務官張靖京指，集團毛利率已連續8個季度攀升，創下季度和年度新高；集團全年產生的商品交易總額（GMV）總計約304億元。