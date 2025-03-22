美光料本財季生意增近三成闖高峰

美國上市的人工智能（AI）概念股美光科技（Micron）今年股價表現跑贏幾乎整個美國半導體板塊，其最新季績指引亦令市場「飲得杯落」，預計截至5月底止本財季收入在DRAM及NAND兩種記憶體出貨量齊升的情況下，增至86億至90億美元，再創高峰，以中間值計按年增長29.2%，勝市場預期。

就美國向加拿大、墨西哥和中國加徵關稅，行政總裁梅赫羅塔拉稱，受此衝擊的產品「非常有限」，一旦有也傾向轉嫁客戶，但礙於事態充滿變數，季績指引並未計入關稅。集團本季經調整毛利率指引35.5至37.5%，以中間值計跟2月底止上財季大致持平，經調整每股盈利指引介乎1.47至1.67美元，以中間值計按年漲1.53倍，同勝預期。

HBM季度收入突破10億美元 這家公司的業績往往被視為電子行業的風向標。梅赫羅塔拉表示，客戶（手機及電腦廠家）在消費者領域的庫存接近回復正常，預計個人電腦（PC）需求在今年下半年增加，主要是AI PC的出貨量佔比提高，而它需要搭載更多DRAM。2025年全球智能手機出貨量增長預測維持「低個位數」。

儘管中國的記憶體廠商去年又掀起減價戰，但美光畢竟技術較先進，HBM3（第三代高頻寬記憶體）已融入英偉達（Nvidia），穩定增長動能。上財季公司DRAM收入（佔比76%）按年增長47.25%至61.23億美元，產品組合改善令平均售價（ASP）按季上升，推動公司收入按年增長38.27%至80.53億美元。梅赫羅塔拉稱，跟數據中心相關的收入按年飆兩倍，HBM季度收入突破10億美元。

公司稱，12層堆疊的新版HBM3下兩個財季會佔HBM產品出貨量的大部分，它會融入英偉達的GB300（Blackwell架構GPU），上季亦開始向另一個大客供應HBM，預告第四代HBM（HBM4）產量會在2026年爬坡。此外，預計2025年DRAM及NAND供應增速會低於行業，庫存周轉天數逐漸下降。

另邊廂，常為科技大勢指點江山的英偉達行政總裁黃仁勳為早前「非常實用的量子電腦可能幾十年後才面世」的言論道歉認錯，竟稱「不知道有從事量子計算的上市公司」，而公司擬在波士頓開辦新的量子計算實體室。