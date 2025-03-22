Nike預警收入重挫

上財季少賺32% 大中華區銷售挫15% 運動服飾巨頭Nike最新公布截至2月底止第三財季純利按年倒退32%至7.94億美元；每股盈利54美仙，預期為29美仙；收入112.69億美元，按年跌9%，預期為110.1億美元，主要受大中華區收入大跌15%（以固定匯率計）拖累。公司預警，面對新關稅、消費者信心下滑及復甦速度較慢等問題，第四財季收入將出現雙位數跌幅，毛利率亦會持續受壓，消息拖累其股價受壓，在美股周五早段曾跌9.3%。

第三財季，Nike品牌在各地區收入都錄跌幅，當中在大中華區跌幅最大，跌至17.33億美元，低於18.4億美元的預期；北美跌幅最小，只有4%，錄得48.64億美元收入，並優於分析師預期的45.3億美元。期內直銷銷售額下降12%至47億美元，批發收入下降7%至62億美元。

料新關稅拖累毛利率下滑 隨着消費者對一些最大的運動鞋系列（包括Air Force 1s和Dunks）需求消退，Nike大打折清倉，庫存下降2%。然而，財務總監Matt Friend表示，各產品類別的庫存水準仍很高。公司預計，隨着加強清理過剩庫存及不再受到消費者歡迎的過時款式，其毛利率將下降4至5個百分點，並暗示本財季營收和獲利都將進一步下降。

Matt Friend預計本財季銷售額跌幅將處於「十位數中段的低端」（low end of the mid-teens range，即料約13%），毛利率將按年跌4到5個百分點，而這過程將持續到2026年度，部分原因是美國對來自中國和墨西哥的產品徵收關稅。資料顯示，Nike有18%的鞋在內地生產，在內地有117個製造地點，在墨西哥有8個。

不過，外媒引述公司管理層在分析師會議披露，早先推出的新款Pegasus Premium在北美「幾乎全賣光」，將擴大販售到今年秋季；為日常跑者打造的Romero 18也取得「出色」成績，公司計劃4月中旬前將銷量翻一倍。另公司在擴大女性消費族群方面預計能有更大的進展，這是提高營收的另一關鍵。上月推出名為NikeSkims的新品系列，是與超級網紅金卡戴珊的內衣品牌進行的合作。

其實，關稅問題正在打擊全球商業及消費信心。加拿大獨立企業聯合會（CFIB）進行的每月調查顯示，3月商界信心指數跌至25，是2000年以來最低；1,065間受訪小商戶當中，近60%預期未來12個月的營運表現將較現時差，與2020年3月新冠疫情爆發時的比率相若。同時，受訪者對明年通脹預期平均值升至3.7%，前月數字為3%。

華消費貸上限提高至50萬 穩內需成各地政府頭等大事。內地為了提振消費，已正式下發《國家金融監督管理總局關於發展消費金融助力提振消費的通知》。據此，商業銀行可根據客戶還款能力和風險情況，實施差異化授信。對於信用良好、有大額消費需求的客戶，個人消費貸款自主支付的金額上限可階段性從30萬元（人民幣‧下同）提高至50萬元，個人互聯網消費貸款金額上限可階段性從20萬元提高至30萬元。

Nike大中華區銷售增長