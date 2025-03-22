中遠海控純利翻倍至491億

中遠海港拒評長和賣港口

收入方面，該企去年錄15.02億美元，按年微升3.34%，其中內地碼頭和相關業務收入升1.75%至7.18億美元，另歐洲和其他地區各升3.01%和20.71%，至6.9億美元和9,331.3萬美元。