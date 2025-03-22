中遠海控純利翻倍至491億
中遠海運控股(01919)公布，去年收入增長33.29%至2,338.59億元（人民幣‧下同），股東應佔溢利飆1.06倍至491.72億元，每股派末期息1.03元，全年派1.55元，派息比率50%，以昨日收市價及人民幣匯率計，往績股息率高達13.85厘。公司同時宣布，今年起3年派息比例30至50%。
至於旗下中遠海運港口(01199)亦公布去年度業績，純利按年微跌4.86%，至3.08億美元；單計第四季賺8,774萬美元，按年微跌3.53%。年度每股基本盈利按年跌8.89%至8.5美仙；派第二次中期息每股1.84美仙，按年減7.44%，但計及第一次中期派息，全年計派息比率維持在40%。
中遠海港拒評長和賣港口
收入方面，該企去年錄15.02億美元，按年微升3.34%，其中內地碼頭和相關業務收入升1.75%至7.18億美元，另歐洲和其他地區各升3.01%和20.71%，至6.9億美元和9,331.3萬美元。
公司在葵青的生意夥伴長和(00001)出售海外港口業務一事引起市場高度關注，中遠海運港口董事會主席兼董事總經理朱濤坦言，不方便評論其他公司；被問及若有機會會否有意收購相關資產時，他稱「對一切符合公司需求的資產均有興趣」。
朱濤指出，關稅問題將影響全球貿易格局，生產將逐漸遷移至低關稅的地區，全球供應鏈面臨重組，公司未來將不斷優化港口布局，有意投資南美、非洲，以及東南亞等地港口，以應對未來的需求。
至於紅海危機升溫，他認為，去年亦面對相關情況，公司已有成熟的方案應對，有信心維持港口穩定增長。
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