中煤能源全年利潤減10% 毛利率降

全年累計，中煤能源收入及經營利潤分別為1,893.98億元及301.52億元，來自煤炭業務的收入及經營利潤佔約1,607.12億元及259.15億元，按年挫不足2%及約一成。

商品煤產量破頂 價格跌 集團去年自產商品煤產量1.3757億噸，按年增335萬噸或2.5%，再創歷史新高；自產商品煤銷量則約1.3763億噸，亦增372萬噸或2.8%，但自產商品煤每噸平均售價下跌6.64%或40元。即使買斷貿易煤銷量按年增1,534萬噸，但平均銷價亦要下跌9.47%。

因此，整體毛利率按年降1.5個百分點至20%，其中，煤炭業務的毛利率亦降至19.3%，主要受自產商品煤跌2.6個百分點拖累。

展望今年，集團指，宏觀經濟環境不確定性加大，疊加煤炭產能增加、煤炭進口增加、煤炭庫存增加、新能源替代量增加等因素影響，區域、能源、產業消費結構的變化也會倒逼煤炭生產供應和需求的波動性變化，預計煤炭市場價格仍存在較大波動。不過，今年集團計劃自產商品煤產銷量1.33億噸以上，聚烯烴產品產銷量134萬噸以上，尿素產銷量205萬噸以上。