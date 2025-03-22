中煤能源全年利潤減10% 毛利率降
由於去年自產商品煤及買斷貿易煤均出現量升價跌的銷售情形，中煤能源(01898)截至去年12月底止全年純利錄約181.55億元（人民幣‧下同），按年下跌10.04%，每股盈利1.37元，建議派末期息每股0.258元。
全年累計，中煤能源收入及經營利潤分別為1,893.98億元及301.52億元，來自煤炭業務的收入及經營利潤佔約1,607.12億元及259.15億元，按年挫不足2%及約一成。
商品煤產量破頂 價格跌
集團去年自產商品煤產量1.3757億噸，按年增335萬噸或2.5%，再創歷史新高；自產商品煤銷量則約1.3763億噸，亦增372萬噸或2.8%，但自產商品煤每噸平均售價下跌6.64%或40元。即使買斷貿易煤銷量按年增1,534萬噸，但平均銷價亦要下跌9.47%。
因此，整體毛利率按年降1.5個百分點至20%，其中，煤炭業務的毛利率亦降至19.3%，主要受自產商品煤跌2.6個百分點拖累。
展望今年，集團指，宏觀經濟環境不確定性加大，疊加煤炭產能增加、煤炭進口增加、煤炭庫存增加、新能源替代量增加等因素影響，區域、能源、產業消費結構的變化也會倒逼煤炭生產供應和需求的波動性變化，預計煤炭市場價格仍存在較大波動。不過，今年集團計劃自產商品煤產銷量1.33億噸以上，聚烯烴產品產銷量134萬噸以上，尿素產銷量205萬噸以上。
內地有色金屬開採巨頭洛陽鉬業(03993)公布，去年營業收入2,130.29億元，按年增14.37%，淨利潤135.32億元，更大增64.03%，收入及利潤均創新高。每股基本收益0.63元，擬每10股派股息2.55元。該企料，今年銅供應偏緊，鈷需求則保持增長，電池行業仍是最主要需求來源。
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