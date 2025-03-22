小鵬在港落地千輛車 擬灣仔裝超級充電樁

被問及小鵬於內地暢銷的MONA M03品牌會否攻入香港市場，他則指會看會否有更多「右軚車型」出海至香港、東南亞等海外市場，但強調目前仍然考慮之中。

他又提及，小鵬最快會在灣仔地區安裝超級充電樁，亦正在物色商場以及人流較多的地段安裝有關充電樁，惟掣肘是本港未見有太多地段安裝到輸出功率達360千瓦（kW）充電樁。小鵬是全港首個品牌在港申請自動泊車，現時軟件硬件配置已經準備就緒，他希望政府盡快處理審批相關事宜。

期內，公司交付的汽車數量有7.2萬輛，按年多45.24%，其中蔚來品牌的高端智能電動車5.2萬輛，樂道品牌的家庭智能電動車1.9萬輛。截至今年2月底，蔚來已交付2.7萬輛，累計交付量已達69.8萬輛。

蔚來預期，今年首季汽車交付量介乎4.1萬至4.3萬輛，按年增加最多43.1%；收入總額則介乎123.67億元至128.59億元，增速約24.8至29.8%。