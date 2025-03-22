小鵬在港落地千輛車 擬灣仔裝超級充電樁
「造車新勢力」之一的小鵬汽車(09868)於灣仔的首間科技品牌形象店周五開幕，小鵬汽車區域總經理譚志聰指，公司現時在港賣車數量超過4位數，即落地數量差不多大約1,000輛，認為「今年應有頗為進取的表現」，並冀以內地純電動車品牌而言，可以躍升至銷售第二位，年內在港銷售產品會以X9和G6為主，認為X9定價亦具競爭力，明年會再新增其他車型。
被問及小鵬於內地暢銷的MONA M03品牌會否攻入香港市場，他則指會看會否有更多「右軚車型」出海至香港、東南亞等海外市場，但強調目前仍然考慮之中。
他又提及，小鵬最快會在灣仔地區安裝超級充電樁，亦正在物色商場以及人流較多的地段安裝有關充電樁，惟掣肘是本港未見有太多地段安裝到輸出功率達360千瓦（kW）充電樁。小鵬是全港首個品牌在港申請自動泊車，現時軟件硬件配置已經準備就緒，他希望政府盡快處理審批相關事宜。
蔚來料首季收入最多增29%
另邊廂，同是「造車新勢力」的蔚來(09866)昨日公布去年第四季業績，按非公認會計準則計的經調整淨虧損為66.22億元（人民幣‧下同），按年擴大37.91%。期內汽車銷售額有174.75億元，按年增長13.2%；汽車毛利率為13.1%，按年升1.2個百分點。
期內，公司交付的汽車數量有7.2萬輛，按年多45.24%，其中蔚來品牌的高端智能電動車5.2萬輛，樂道品牌的家庭智能電動車1.9萬輛。截至今年2月底，蔚來已交付2.7萬輛，累計交付量已達69.8萬輛。
蔚來預期，今年首季汽車交付量介乎4.1萬至4.3萬輛，按年增加最多43.1%；收入總額則介乎123.67億元至128.59億元，增速約24.8至29.8%。
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