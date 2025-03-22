紫金去年多賺51% 今年產金目標升16%

料各國央行持續買金 現貨金價昨晚曾急跌1.48%，短暫失守每安士3,000美元關，管理層稱，全球經濟及地緣政治風險加劇，大國博弈態勢升級，疊加西方關稅政策加深市場的不確定，但預計各國央行將持續增持黃金以優化儲備結構、對沖美元信用風險。公司將堅持礦業優先發展戰略，大力加強併購和增儲上產，及時根據形勢和目標實現情況，對主營的金屬產量目標進行相應的調整。

去年紫金礦山產銅106.84萬噸，按年升6.07%，礦山銅總營銷481.71億元，按年升16.14%。礦山產金7.29萬公斤，升7.7%，礦山金總營銷352.92億元，按年大升逾三成，當中金錠和金精礦單價分別按年上升23.16%和33.2%。指引今年礦產金及礦產銅各升16.43%及7.47%。

招金盈利倍增至14億 另外，招金礦業去年全年收入為115.5億元，按年增長約37.12%；股東應佔溢利更飆111.35%至14.5億元，主要原因是黃金價格上漲以及銷量增加所致。每股盈利0.35元，派末期股息每股0.05元，按年升25%。

去年公司多項主要指標大幅增長，部分更創近年來新高。公司期內完成黃金產量2.64萬公斤，銷售收入108.47億元，按年顯著升四成。銅和銀的銷售額亦分別升逾兩成，至3.3億元和1.2億元。

招金宣布，與紫金投資將按彼等各自於山東瑞銀的權益出資4.82億元和2.06億元。山東瑞銀在該省對出海域採金。