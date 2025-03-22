中美競賽添戰線 礦爭升溫

華府簽令谷國內生產 內地傳增關鍵金屬儲備 美國總統特朗普今年正式上台後，將關稅大棒亂揮，甚至不惜破壞與盟友的關係，強調要「讓美國再次偉大」。多國為了減少對美國的依賴，無論在經濟或軍事上加緊裝備好自己。無獨有偶，昨日先後有中美韓3國宣布或傳出要擴大戰略資源，其中美國總統特朗普更加簽署行政命令，動用《國防生產法》，為美國本土加工關鍵礦物和稀土元素提供融資、貸款及其他投資支持，促進國內自然資源開發，降低對包括中國在內的對外依賴。

美行政命令加速審批 該法例屬於緊急權力，是1950年代由時任總統杜魯門在韓戰期間為增加鋼鐵產量而頒布。

特朗普表示，目前美國礦產被聯邦法規過分限制，正依賴敵對外國勢力的供應，導致國家和經濟安全受嚴重威脅，因此必須立即採取行動，最大程度地擴大產能。

行政命令指出，華府鼓勵加速審批採礦和選礦項目，指示內政部優先考慮在聯邦土地上進行礦業生產。美國國際開發金融公司將與國防部合作，為新的礦產項目提供融資。關鍵礦物包括鈾、銅、鉀鹽、黃金，以及由國家能源主導委員會主席認定的任何其他元素、化合物或材料等。早在2022年3月，上一任總統拜登同樣動用此權力鼓勵關鍵礦物生產，把鋰、鎳、石墨、鈷和錳等礦物加入清單。

中國在2023年禁止出口稀土提煉、加工及利用技術，並在去年8月和12月先後宣布，對銻實施出口管制，以及確認禁止向美國出口鎵、鍺、銻、超硬材料相關的軍、民兩用物項，以應對美國及其盟友對中國的高科技圍堵。

作為世界工廠，中國對礦物資源的需求極大。昨日就有消息指出，中國計劃在今年增加關鍵工業金屬的戰略儲備，將鈷、銅、鎳及鋰等列為計劃購買的目標金屬之一。隸屬國家發改委的國家糧食和物資儲備局據報已就上述金屬等查詢價格及招標。

分析指出，內地當局的收儲主要着眼於在供應短缺時有能力滿足需求，不過儲備庫存亦可用於調節供應和穩定價格。此前發改委向全國人大提交的報告提及，將會加快落實戰略物資增儲年度任務。

另外，美國的盟友南韓，其產業通商資源部昨日成立稀有金屬產業發展協會，目的為適應全球保護主義加劇等環境的變化，推動當地稀有金屬供應鏈的穩定化發展。該協會計劃透過研判分析國內稀有金屬供應鏈及相關技術，以因應全球稀有金屬及相關技術的出口管制。

供求仍失衡 鎳鈷價跌 雖然多國忽然對資源金屬表達出緊張的情緒，但相關的大宗商品價格未見飆升。倫敦金屬交易所（LME）鎳和鈷價格昨曾跌0.7%和7.08%。分析員指出，主因多個礦產大國早年增產，以及需求不如理想所致，例如在中國以外地區的電動車滲透率一直緩慢，對電池主要材料鎳鈷需求便低。不過，隨着多個出口國減產，例如上月剛果就宣布暫停鈷出口4個月，以因應全球鈷市場供應過剩的局面，以及歐盟和德國等增加軍事支出，相信這些戰略資源需求最終會回復。

部分關鍵礦物用途