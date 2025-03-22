港投夥賽昉推進晶片產業發展

賽昉上市優先選港 陳家齊稱，賽昉承諾與香港大專院校合作，共同打造聯合實驗室；與上下游企業建立聯合創新中心，探索RISC-V在香港的落地應用；設立香港研發團隊，同時開放實習崗位，為香港創造更多就業機會，並因應業務發展，優先考慮香港為上市地點。她形容，這是港投公司在RISC-V賽道的重要布局，早前亦已加入中國電子工業標準化技術協會RISC-V工作委員會（RISC-V工委會），成為正式會員，未來會繼續推動更多行業上的國際協作，包括研發創新、應用落地及標準制訂等，充分發揮香港「內聯外通」的優勢與作用。

她又稱，港投公司透過投資，推動賽昉擴大在香港的發展，並助其擴大上游研究的協作和下游成果轉化的合作；強調硬科技是技術發展根本，RISC-V技術是晶片的核心，決定「走得幾快、走得幾高」，直言對投資部分「非常之寄予厚望」，故有關技術是全球大趨勢，各個政府也積極布局，港投公司今次的合作已鋪墊一段時間。

法企Elior有意攻港 另一方面，法國航空服務公司Elior Group SA宣布，有意拓展香港業務，並在香港設立亞洲總部。Elior Group SA早前已與與機管局簽署合作備忘錄，將探討在港提供飛機拆解、部件回收、人才培訓等專業服務，推動香港發展成為亞洲首個飛機部件處理及交易中心。Elior Group SA主席兼行政總裁Daniel Derichebourg稱，未來會積極研究在香港尋找各種最好的發展機會，為進一步拓展亞洲市場踏出重要一步。