富途料IPO新指引對認購影響微

香港證監會日前就首次公開招股（IPO）認購及融資服務，向持牌法團發出內部監控指引，回復以往一般收取10%按金做法，即九成孖展。

富途證券創始人、董事長李華指，指引的推出或由於部分投資者認購新股時槓桿過高，因此指引並非壞事，相信新指引對即將要來港上市的焦點新股發行不會有影響，但可能對未來新股認購熱度有微小影響。

對於新指引推出後，香港新股市場出現逾1.8萬億元的認購額會否成為歷史，富途董事總經理謝志堅直言，不敢這麼說，「或許未來有一隻熱門新股，真的很受投資者歡迎」，從而令認購金額再創新高。

在美國上市的富途早年曾計劃來港上市，李華指，富途肯定不會分拆香港業務上市，至於未來會否考慮來港，則要看集團是否有融資需要。他坦言，以前計劃在港上市是希望藉此推廣品牌，但現在富途在港的市場佔有率已超過50%，所以暫時不用借上市推廣。

接入DeepSeek應對客戶 另外，集團宣布正式接入人工智能（AI）大模型DeepSeek，並推出具問答功能的「牛牛AI」，處理客戶對個股的查詢。不過，李華強調，取決於提問方式，目前AI在邏輯上仍有可能出錯，因此僅供作參考，不能亦不構成投資建議，亦會在頁面中提醒客戶小心使用。

他又指，新手投資者面對海量訊息往往無所適從，冀新功能為他們取得相對精準的資訊輔助分析股票，未來計劃可以直接回應用戶要求，從市場中篩選出合適的投資目標供參考。

針對進階投資者，富途擬推出高度智能化的解決方案AIgoTrade（AI程式交易），為零售投資者提供低門檻、低成本的量化交易工具，以AI驅動搭建策略，毋須時刻盯盤亦能按照策略預期進行自動化交易。