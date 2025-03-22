世茂預警蝕439億增86% 連虧4載
世茂集團(00813)發盈警，預告去年淨虧損（含少數股東權益）429億至439億元（人民幣‧下同），比2023年的235.99億元擴大81.8至86%，為公司2006年上市後最差。按此基準，世茂不但連蝕4年，而且累計虧損最多約1,165億元，把2008至2020年一共13年的利潤「嘔凸」。
世茂解釋，去年房地產行業持續低迷令毛利率處於低位，並要為物業項目計提更多減值虧損撥備。此外，集團若干資產被法院裁定執行以抵償債務，招致「大額債務清償虧損」。
同業深圳控股(00604)發盈警，料去年蝕介乎約10億至12億港元，較2023年度蝕2.61億港元顯著擴大。
交行房企不良貸餘額升
內房陷困亦使內銀承受重壓。交通銀行(03328)去年房地產公司不良貸款餘額升4.95%，只是這類貸款餘額升7.89%，不良率才從4.99%降至4.85%。
經濟下行令個人貸款不良貸款餘額升48.22%，不良率升0.27個百分點至1.08%，樓按、信用卡、個人經營貸分別跳升至0.58%、2.34%及1.21%；批發和零售業、住宿和餐飲業的公司貸款，不良率各升至2.97%及16.61%。由於公司類貸款總不良率降，全年不良率降至1.31%。
單計上季，交行淨利息收入按年升7.59%，推動去年純利增長0.92%至935.86億元，末期息每股0.197元。以昨日收市7.01港元計，往績息率約6.13厘。
中國人民銀行貸幣政策委員會周二召開季度例會，其公報刪去對海外「通脹壓力緩解」的表述，其餘差別不算大，並重申「擇機降準降息」、「防範資金空轉」、「關注長期（國債）收益率的變化」、「堅決對市場順周期行為（賭人民幣單邊）進行糾偏」。
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