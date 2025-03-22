世茂預警蝕439億增86% 連虧4載

經濟下行令個人貸款不良貸款餘額升48.22%，不良率升0.27個百分點至1.08%，樓按、信用卡、個人經營貸分別跳升至0.58%、2.34%及1.21%；批發和零售業、住宿和餐飲業的公司貸款，不良率各升至2.97%及16.61%。由於公司類貸款總不良率降，全年不良率降至1.31%。