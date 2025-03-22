港股兩日挫千點 累全周報跌

恒指昨日低開110點後，早段曾輕微倒升10點，其後再現沽壓，跌幅逐步擴大，最多插642點，低見23,577點，收市報23,689點，一舉失守10天及20天線。國企指數挫207點或2.32%，收報8,742點；科技指數跌196點或3.37%，收報5,639點。