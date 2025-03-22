港股兩日挫千點 累全周報跌
港股繼續受壓，恒生指數昨日收跌530點，兼失守24,000點關，兩日累跌1,081點，全日成交增至3,390.92億元，南下「北水」轉為淨買入22億元。全周埋單，恒指累挫270點或1.12%。
恒指昨日低開110點後，早段曾輕微倒升10點，其後再現沽壓，跌幅逐步擴大，最多插642點，低見23,577點，收市報23,689點，一舉失守10天及20天線。國企指數挫207點或2.32%，收報8,742點；科技指數跌196點或3.37%，收報5,639點。
比亞迪昨冧7.6%藍籌最差
亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，港股連續第二日回調，走勢有轉差迹象。恒指升至上方24,700至26,200點區間阻力頗大，短期難有突破。不過，升浪是否完結，關鍵還看恒指能否企穩20天線，以及「北水」是否繼續流出港股市場，若情況持續，則後市走勢難言理想。
江蘇宏信首日孖展超購4倍
新股方面，糧油批發商江蘇宏信(02625)昨日起至下周三招股，每股發售價2.5至3元，發行5,356.2萬股H股，集資最多1.61億元。每手1,000股，入場費3,030.25元，預期3月31日掛牌。綜合券商數據，首日孖展認購9,197萬元，相當於公開發售集資部分超購逾4.7倍。
至於下周一「截飛」的內地衞生用品生產商舒寶國際(02569)，認購反應升溫，至昨日累計錄得4.81億元孖展認購，超購31.1倍。
另外，滙豐控股(00005)下周一發行8億新加坡元的可重設永久後償或可轉換證券，初步換股價4.6675新加坡元，如被悉數換股相當於擴大後股本約0.96%。
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