自研AI模型 媲美華頂級產品

王興

王興透露，通過將longcat與其他第三方AI模型相結合，推出了一系列高效AI工具，包括AI編程、智能會議記錄、文檔處理、圖形設計、短片生成，以及AI銷售助理。這些工具成功提升員工生產力和工作體驗。目前於公司內部，工程團隊有27%的新代碼是由AI編程功能生成；而在剛過去的新春假期，業務團隊透過AI模型更新了平台上120萬家商戶的資料，節省了44%的人力工作量。

智能客服營運效率升20% 產品方面，目前已在測試部分類型AI助手，如餐廳助手、旅遊助手、預訂助手，可通過文本或語音與用戶互動，使服務更加方便。在客戶服務領域，美團開發的智能AI客服代理在一些試點運行中顯示，營運效率提升了20%以上，客戶滿意度提高7.5%。

業績報告亦提到美團未來亦將加大對AI、無人機配送、自動配送車等前沿科技及相關應用的投入，更寫道︰「長期來看，我們堅信科技將持續推動零售行業的變革」。話雖如此，美團去年研發開支略微減少0.69%至210.53億元人民幣。