美團上季核心盈利翻倍

除了新業務虧損逐漸減少，主要業務部門——包括外賣配送、到店消費等業務在內的核心本地商業收入於上季達到656.66億元，按年增長18.92%，當中的配送收入、佣金收入都有明顯增長。該分部經營溢利按年大增60.86%，達到129億元；經營利潤率亦按年增加5.2個百分點，達到19.7%。

停公布即時配送宗數 不過，隨着美團業績表現愈來愈好，該公司披露的業務資料也愈來愈少。從最初把餐飲外賣、到店業務分項列出，到後來所有業務整合為「核心本地商業」及「新業務」兩大類，並且停止公布詳細的訂單數據。而到了這一季的業績，美團甚至沒有公布「即時配送交易筆數」，僅在業績公告中提到「去年度的交易用戶數、年活躍商戶數、年交易用戶的年均消費頻次均創下歷史新高」。

管理層在業績會議上亦回應了包括Keeta在內的海外業務擴展策略。繼去年10月在沙特阿拉伯首都利雅得上線後，Keeta進一步拓展至該國所有主要城市，用戶數和訂單量迅速增長。王興表示，Keeta在中東地區的增長勢頭良好，主要是「得益於我們在中國市場的經驗和技術積累，在產品、技術能力和營運經驗方面都優於競爭對手」。

加強海外投資搶市佔 展望今年，美團的海外投資力度將顯著高於2024年，以加速增長並搶佔更多市場份額，同時持續優化投資回報率和營運效率。至於會否進軍其他新的市場，目前仍在調研，尚無具體計劃可分享。

他又指出，海外業務重點是外賣配送，因為外賣業務所帶來的用戶流量，以及它所建立的即時配送網絡有巨大價值，類似中國市場的發展路徑。在未來，公司希望在外賣業務的基礎上，拓展更多即時零售和本地生活服務，但短期內這些新嘗試會以市場調研和試點項目為主，不會激進投資。

美團上季業績摘要 美團股價近月表現