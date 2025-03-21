聯儲放鴿穩人心 留力為經濟撲火

美國聯儲局本周議息後維持利率不變，並維持今年底前減息兩次共半厘的預測。該局明言，圍繞經濟前景的不確定性增加，下調今年經濟增長預測，同時上調通脹預測，主席鮑威爾指通脹開始升溫，關稅是部分原因，但強調不急於加息，顯然是在未能確切評估特朗普的關稅政策影響前，寧可別輕舉妄動，反正該局須準備好關稅政策的回力鏢衝擊美國經濟，得為出手「撲火」備留政策空間。

不過，早前不肯評論美國經濟會否出現衰退的美國總統特朗普，猶如吃了誠實豆沙包，於旗下社交媒體發文指，關稅開始逐漸影響經濟，減息將更有利，敦促聯儲局做「正確的事」，言下之意是呼籲聯儲局着手減息支持經濟，以抵銷關稅的衝擊。

如無意外，白宮將於4月2日實施所謂的「對等關稅」，意味美國將關稅政策的戰線，由主要是針對中國，拓闊至全球，引來各國的反制、報復，在所難免，對於拖累經濟與貿易、推高企業成本與實際薪酬和消費物價，不利商業投資等，將反映在經濟景氣。近期美國大型企業陸續落實大裁員，除了因人工智能應用省了人手外，關稅政策下生意難做，寧可暫停新投資甚或減少投資，不欲冒進，已成為企業主流取態，美國經濟焉能不減速？

市場對美國經濟前景不確定的憂慮愈來愈嚴重，甚或在預示滯脹可能到臨。從美元開始回軟，而沒有利息回報的黃金價格卻持續破頂，可見投資者對美元資產信心已經減弱，寧可分散投資，不欲再將所有雞蛋放在美元單一個籃內。

觀乎今次聯儲局同時放慢縮表步伐，是為提供充裕流動性以應對市場極端波動留了後路，至於實際的減息行動，還要看特朗普的關稅政策與各主要貿易夥伴的談判結果。整體上，聯儲局今次釋出偏向鴿派的取態，試圖穩定市場預期。

從特朗普的口脗可推斷，其屬意聯儲局未來要加大減息力度，以抵銷關稅對經濟帶來的衝擊，支持商業活動，也有利減輕政府債務的利息支出。如是者，排除實戰出現，則美元下行將是大概率的事情。畢竟白宮要大削政府支出，美國相對於其他經濟體的增長優勢將消失，未來將見到更多資金尋求非美投資選項，也意味對亞洲發展而言，可能是有危有機。

中國自去年9月推出救市措施以來，市場一直期待的減息降準舉措，至今仍只聞樓梯響，也許是在顧及中美息差的問題，亦好備留政策工具應對中美關稅問題引發的極端市場波動。眼前的大國博弈，得看綜合大棋盤，貿易、科技、貨幣，競爭與衝擊一環接一環。美國是要將霸權「大晒冷」，迫使他國讓利，支持美國內部改革，甚至為美國債務買單，要以符合美國的利益來重塑世界經貿。只是今日的美國不是昔日的美國，今日的中國也不是昔日的中國，世界事務已不再是由美國說了算。特朗普一旦行錯棋，美元資產的中長期跌浪可能才剛開始。