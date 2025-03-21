專家樓評：白居二申請注意事項

新一期「白表居屋第二市場計劃」（白居二）已正式接受申請，是次共提供6,000個配額，包括4,500個「一般配額」及1,500個新增的「青年計劃」配額。

申請人先要符合基本要求，包括年滿18歲並在香港居住滿7年，參加「青年計劃」的申請者，年齡需滿18歲並在40歲以下。另外，申請人可以個人或家庭名義申請，自身及其家庭成員此前須無接受任何房屋資助，並且無持有過任何香港住宅物業。

購買資格證書設有效期 入息及資產方面，個人申請者每月入息不得超過3萬元，總資產不得超過61.5萬元；至於二人或以上家庭入息及家庭總資產上限分別為6萬元及123萬元。入息計算包含底薪、佣金、雙糧、花紅及自願性強積金供款；資產計算包括香港及香港以外地區的所有資產，如股票、定期及房產等。截止申請後，房委會會進行攪珠抽籤，其後會為中籤者進行入息審查。

通過審批後，房委會便會發出批准信，批准信中會註明可以申請兩款「購買資格證明書」，第一款用作申請房委會居屋，第二款用作申請房協居屋。如果只想申請居屋單位，只需申請一張購買資格證明書，購買資格證明書有效期為12個月。

成功揀取心儀單位後，就需要準備按揭買樓事宜，買家可選擇銀行同業拆息按揭（H按）或最優惠利率（P按）計劃，按揭年期最長30年。房委會居屋由政府作擔保，按揭保證為最長50年。但要留意，房協居屋不受政府擔保。今輪白居二將於本月26日截止申請。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明