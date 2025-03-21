宏觀剖析：投資顛覆式主題機會難逢

美國華爾街的科技股因一家鮮為人知的中國人工智能（AI）初創公司DeepSeek開發的低成本聊天機械人，導致股價急劇下跌。然而，對了解行情的AI從業員和開發者來說，DeepSeek的應用程式（App）並不令人驚訝，而是該技術的先進程度讓人感意外。

該公司基本上發明了一種新方法，與現有方法相比，這種方法非常高效且具成本效益，能支持ChatGPT等程式所依賴的大語言模型。現在每個人都應該能夠使用DeepSeek的創新技術，這將加速成本下降趨勢，亦可能表示服務供應商的成本將持續下降。隨着邊際成本降低，愈來愈多人開始使用該資源。

DeepSeek引爆龐大商機 無論是來自英偉達（Nvidia）或其他雲端運算服務商，運算能力對於希望構建AI應用程式的小型公司和創始人一直是一大障礙，因其成本高昂。如果DeepSeek的說法屬實，隨着效率提升，將會有更多AI應用程式開發者和公司開始湧現。正因如此，對於這些運算相關及基礎建設資源的整體需求預計也會上升，對於AI基礎建設領域而言，預計可開發市場將會增加。

現時大多數散戶投資者都將目光投向「美股七雄」企業，但AI、運算、基礎建設和應用領域的許多其他企業都並不在公開投資市場運作，而是在非公開投資市場中進行大量的投資。在非公開投資市場中，隨着各層面的創新蓬勃發展，存在着更多機會。然而，AI的未來方向仍然是一個需要解答的一大問題，尤其是考慮到目前所投入的資金量。這個問題懸而未決的時間愈長，這些投資相關的風險就愈大。

發掘具潛力創新企業 雖然AI投資本身存在風險，但DeepSeek提升了效率，這將推動AI的應用，惟最大的未知數是這項技術是否會在全球各地被採用以提高生產力。這是DeepSeek之前就存在的問題，對於未來成功的AI投資仍是至關重要。

總括而言，對專注於顛覆主題的投資者而言，2025年將是一個千載難逢時刻。從創新的角度看，顛覆總是具有意義，因此不要害怕顛覆，但要注意顛覆因素可能引起的短期投資市場波動。AI主題是一場全球競賽，較小型創新者亦可生產改變遊戲規則的產品，故退一步思考並找出那些具有極高防禦性進入壁壘、提供真正驅動價值且具有長期增長紀錄，並尚未被市場定價的企業是大有益處。AI仍然是一個強大的投資主題，但考慮到技術快速變化的特質，仔細監控發展和謹守規範的投資理念仍是至關重要。

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