元朗兩地延至7月截標

元朗兩幅多層現代產業大樓用地原定今日截標，發展局昨公布截標日期延後至7月25日，並就招標條款作出3項主要修訂。

修訂多項招標條款 該兩幅分別為洪水橋及厦村第39A及39B區，以及元朗福宏街與宏利街用地，以「雙信封制」形式招標。是次主要修訂，包括在大樓落成後，政府將以象徵式租金向中標財團租用部分樓面10年，安置受影響的棕地作業者，以取代原先永久把指定樓面無償轉讓予政府的要求。

同時，考慮到招標條款沒有要求中標財團用盡上限樓面，為確保合理性，租予政府面積以可建樓面下限計算，洪水橋及元朗用地分別約49.5萬方呎及31.2萬方呎，佔兩地樓面下限的兩成及三成。最後，會適度下調洪水橋用地租予政府的樓面承重要求。

此外，地政總署公布最新作業備考，配合屋宇署於2023年12月生效的地面停車場樓面豁免安排。若租契已取得豁免條款，須向地政總署申請同意書，並提交屋宇署批出的圖則及認可樓面面積，支付每方呎約8.93萬元的額外費用，以及7.89萬元行政費。