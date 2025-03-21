甲廈租金連挫34月 港島東重災

整體甲級寫字樓租賃交投轉活，吸納量返回正數，惟租金持續向下。仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》報告顯示，2月整體租賃市場錄7,200方呎淨吸納量；整體租金再跌約0.5%，已連挫約34個月。

該行香港董事總經理鮑雅歷稱，今年初起整體租賃市場持續活躍，主因是保險、私人財富管理及教育機構等行業擴張需求增加。另一因素是優質寫字樓租金已跌至具吸引力水平，使租戶更容易提升其辦公室的質素。

上月整體租金繼續下跌，最新報每方呎約46.9元；其中，中環和灣仔/銅鑼灣的租金分別下挫約0.4%及約0.2%。港島東則下降約1.3%，為各區中最大跌幅，九龍東按月低約0.5%。截至2月底，中環空置率從約11.3%，上升至約11.5%，灣仔/銅鑼灣的空置率下降約0.2個百分點至9.6%。反之，港島東的空置率上升至13.2%。

觀塘商廈貶42%放售 另方面，中原（工商舖）代理放售觀塘電訊一代廣場11樓全層，面積約13,162方呎，連租約意向價約1.07億元，呎價約8,129元，物業現時月租約26.3萬元。資料顯示，業主於2018年以逾1.86億元購入自用，以此計算，叫價較買入價低約42.6%。萊斯物業指，荃灣皇廷廣場工業單位，建築面積約23,230方呎，業主意向售價6,969萬元。