星凱‧堤岸銀主盤469萬推 貶逾四成
市場再有半新盤單位淪為銀主盤，其中近年入伙的沙田星凱‧堤岸，有同類單位將於下周三以拍賣形式放售，料為該盤首宗個案，單位開拍價469萬元，較近3年半前一手購入價低逾41%。
上述單位為5座中層E室一房戶，實用面積約348方呎，由忠誠拍賣推拍，每方呎開價約13,477元。資料顯示，原業主於2021年10月向發展商以約801萬元購入，是次開價低約332萬元。
星漣海移民貨虧損20%
移民業主蝕讓出貨。美聯朱惠文表示，馬鞍山星漣海3B座中層F室套三房戶，實用面積約769方呎，叫價920萬元，原業主準備移民，議價後以903.8萬元沽，呎價約11,753元。單位約8年帳面貶值238.8萬元，跌幅約20.9%。
內地優才買蝕讓單位。利嘉閣張嘉榮稱，西半山No.1加冕臺高層A室一房戶，叫價1,160萬元，該類買家見單位望維港海景，加上鄰近中環國際金融中心，議價後以1,060萬元高市價購入，呎價約26,434元。原業主約13年帳蝕逾306萬元。
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