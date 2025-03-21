星凱‧堤岸銀主盤469萬推 貶逾四成

市場再有半新盤單位淪為銀主盤，其中近年入伙的沙田星凱‧堤岸，有同類單位將於下周三以拍賣形式放售，料為該盤首宗個案，單位開拍價469萬元，較近3年半前一手購入價低逾41%。

上述單位為5座中層E室一房戶，實用面積約348方呎，由忠誠拍賣推拍，每方呎開價約13,477元。資料顯示，原業主於2021年10月向發展商以約801萬元購入，是次開價低約332萬元。