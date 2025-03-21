二手單日10宗損手 得寶輸35％

二手樓價高位回落，昨日市場再現至少10宗蝕讓，部分細價盤蝕幅更超過三成；其中包括牛頭角得寶花園原則兩房單位，市傳剛以313萬元售出，不足7年帳面虧蝕約170萬元。

昨日損手個案中，佔半數成交價低於「4球」。市場消息透露，上址為D座高層單位，實用面積約265方呎，每方呎成交價約11,811元。原業主於2018年中以逾480萬元購入，帳面貶值約35.2%。

瑧頤一房蝕161萬 另外，中原王勤學表示，元朗瑧頤中層A3室一房戶，實用面積約305方呎，議價後以328萬元成交，呎價約10,754元，做價較約10日前同類成交高13萬元，原業主2021年一手購入，帳蝕161.4萬元，跌價約33%。

該行麥偉成稱，上水御皇庭3座中層H室，實用面積約374方呎，成交價360萬元，呎價約9,626元，約8年帳面貶值約18.2%。美聯陳少鴻指，馬鞍山薈朗2座低層B7室，專才客來港租樓已一年，斥資370萬元購入，呎價約12,628元，原業主持貨約9年帳面虧損約41萬元。

消息稱，屯門兆康NOVO LAND第2B期Arreso的1B座低層一房戶，實用面積約300方呎，市傳以393.8萬元成交，呎價約13,127元，約兩年帳貶約10%。

藍籌上車盤續現蝕讓。世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城45座中層B室，實用面積約284方呎，減價34萬元，以366萬元成交，呎價約12,887元，不足5年帳面跌價約8.5%。中原黃海指，天水圍嘉湖山莊賞湖居1座高層B室套三房戶，放盤一日即獲同區換樓客以520萬元承接，呎價約8,215元，原業主持貨約6年帳蝕30萬元。