西貢兩新盤蓄勢開售

SIERRA SEA料下周批預售 WHITESAND COVE擬先推四房 新盤市場的焦點轉移至新界東，兩個西貢項目於連場軟銷熱身後，銷售開始駛入直路。新鴻基地產( 00016 )旗下十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，料下周可取得預售同意書。華懋集團的WHITESAND COVE現樓示範單位昨日正式曝光，預告最快下周公布銷售安排，料首推四房戶招標發售。

大型樓盤的推廣攻勢持續。新地代理執行董事陳漢麟預計，SIERRA SEA下月可以展開銷售，該盤早前於旗下旺角MOKO新世紀廣場等3大商場舉辦展覽，吸引約3萬人次參與，約半數參觀人士表示對該樓盤有興趣，當中包括家庭客等各類客源。

Belgravia Place開4單 新地代理工程管理部策劃總監胡茵芬補充，該盤為全港首個同時獲得3大綠色健康智能建築認證的私人住宅發展項目。資料顯示，上述為新地歷來最大型私人住宅發展項目，將提供約9,700伙，屬於第1A（2期）的SIERRA SEA涉及當中約781伙。

華懋集團銷售總監封海倫表示，WHITESAND COVE首批將發售的單位涉及至少4伙分層戶，位處第3座及第5座，實用面積介乎1,218至1,652方呎，有機會涵蓋特色單位，呎價參考九龍及南區豪宅。

參觀人士兩成內地客 項目在過去約兩周已率先開放現樓予約600組準買家預約參觀，當中約一半為西貢區內客，其餘來自九龍塘及港島南區。參觀人士中，佔約兩成屬內地客。

她亦透露，將會為買家提供靈活付款計劃。該集團銷售總經理陳慕蘭稱，昨日開放予傳媒預覽的經改動連裝修及家具示範單位，為第5座5樓A室，實用面積1,652方呎，屬四套房間隔，採一層一戶設計，客廳外接50方呎觀景露台，外望紅樹林自然景致。單位所有房間均為套房設計，廚房配備煮食爐、雪櫃、蒸焗爐及酒櫃等家電。

集團銷售經理吳錫麟指，項目會所「CLUB NATURE」設計洋溢南法風情，設施包括健身室、宴會廳、無邊際泳池等。項目管理費為每方呎約5至6元。資料顯示，全盤設40伙，分層單位佔34伙，其餘為6座洋房。另外，同系的何文田站瑜一第1A期及第1B期陸續入伙，短期內展開現樓銷售。

Belgravia Place兩期提供962伙。 封海倫（中）稱，WHITESAND COVE全數單位享海景。左為陳慕蘭，右為吳錫麟。 會所設有無邊際泳池及按摩池。