西貢兩新盤蓄勢開售
SIERRA SEA料下周批預售 WHITESAND COVE擬先推四房
新盤市場的焦點轉移至新界東，兩個西貢項目於連場軟銷熱身後，銷售開始駛入直路。新鴻基地產(00016)旗下十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，料下周可取得預售同意書。華懋集團的WHITESAND COVE現樓示範單位昨日正式曝光，預告最快下周公布銷售安排，料首推四房戶招標發售。
大型樓盤的推廣攻勢持續。新地代理執行董事陳漢麟預計，SIERRA SEA下月可以展開銷售，該盤早前於旗下旺角MOKO新世紀廣場等3大商場舉辦展覽，吸引約3萬人次參與，約半數參觀人士表示對該樓盤有興趣，當中包括家庭客等各類客源。
Belgravia Place開4單
新地代理工程管理部策劃總監胡茵芬補充，該盤為全港首個同時獲得3大綠色健康智能建築認證的私人住宅發展項目。資料顯示，上述為新地歷來最大型私人住宅發展項目，將提供約9,700伙，屬於第1A（2期）的SIERRA SEA涉及當中約781伙。
市區盤亦不乏承接，恒基地產(00012)長沙灣Belgravia Place兩期項目，昨日錄得4宗成交，吸金逾2,024萬元。項目第2期的2座12樓11室，實用面積299方呎，一房連儲物室間隔，以499.32萬元售出，呎價約16,700元。
蔚藍東岸預計加價
宏安地產(01243)的北角炮台山101 KINGS ROAD，獲同一組買家斥逾4,694萬元購入兩伙三房戶連一個車位。
華懋集團銷售總監封海倫表示，WHITESAND COVE首批將發售的單位涉及至少4伙分層戶，位處第3座及第5座，實用面積介乎1,218至1,652方呎，有機會涵蓋特色單位，呎價參考九龍及南區豪宅。
參觀人士兩成內地客
項目在過去約兩周已率先開放現樓予約600組準買家預約參觀，當中約一半為西貢區內客，其餘來自九龍塘及港島南區。參觀人士中，佔約兩成屬內地客。
她亦透露，將會為買家提供靈活付款計劃。該集團銷售總經理陳慕蘭稱，昨日開放予傳媒預覽的經改動連裝修及家具示範單位，為第5座5樓A室，實用面積1,652方呎，屬四套房間隔，採一層一戶設計，客廳外接50方呎觀景露台，外望紅樹林自然景致。單位所有房間均為套房設計，廚房配備煮食爐、雪櫃、蒸焗爐及酒櫃等家電。
集團銷售經理吳錫麟指，項目會所「CLUB NATURE」設計洋溢南法風情，設施包括健身室、宴會廳、無邊際泳池等。項目管理費為每方呎約5至6元。資料顯示，全盤設40伙，分層單位佔34伙，其餘為6座洋房。另外，同系的何文田站瑜一第1A期及第1B期陸續入伙，短期內展開現樓銷售。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：