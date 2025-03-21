簡訊一覽
●國泰航空(00293)公布，旗下國泰航空今年2月及首兩個月載客量分別按年增14.3%及25.4%，載客率分別為82.9%及84.7%；國泰貨運2月及首兩個月之載貨量分別按年增11.8%及12.8%，載貨率分別為57.8%及56.9%。
●稻香控股(00573)預計，去年蝕約4,800萬至5,800萬元，較2023年度賺7,400萬元由盈轉虧，主要是收益按年減少介乎10至20%。
●華潤電力(00836)去年盈利143.88億元，按年升30.8%；派末期息每股0.691元。
●青島港(06198)去年淨利潤52.35億元人民幣，按年增6.33%。
●越秀服務(06626)去年賺3.52億元人民幣，按年跌27.53%；派末期息每股0.083港元。
●永嘉集團(03322)去年虧損6,843.8萬元，較2023年蝕3.75億元有所收窄，不派息。
●九興控股(01836)去年賺1.71億美元，按年升21.25%，每股派末期息0.5港元及特別息0.56港元。
●興業控股(00132)預計，去年盈利約1.23億元，按年跌20.48%。
●繼於上周五在場內掃入比亞迪股份(01211)672.93萬股後，披露權益資料顯示，貝萊德於本周一旋即減持比亞迪24.21萬股，最高價每股400元，平均價每股370.95元，持股量由7.01%降至6.99%，料套現約9,000萬元。
●富達於本周一於場內增持李寧(02331)980.95萬股，每股均價19.0325元，持股量由4.77%增至5.15%。
●證監會表示，就德益控股(09900)股權分布進行查訊結果顯示，於3月10日，該股有25名股東及其相關人士合共持有1.622億股或43.6%股權，連同由兩名主要股東持有1.83億股或49.21%股權，合共相當於92.81%股權，股權高度集中於數目不多之股東，提醒買賣該股務請審慎行事。
●英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布第37期《全球金融中心指數》報告，香港的整體評分上升11分至760分，總排名維持全球第三，亞太區續居首。
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