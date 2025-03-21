股壇MasterMind：港股升勢難言盡 憧憬國企業績

紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）表示，市場對騰訊成績表的期望非常高，雖然集團去年第四季業績勝預期，但來年資本開支指引令部分投資者失望，未能提振市場氣氛，加上大市已累升不少，獲利盤湧現。港股近期波動大，投資者都習以為常，但昨日的跌市與之前不同，未見北水積極趁跌買入。惟他指暫難斷言港股升市結束，在技術走勢上，恒指只要未穿20天線（即約23,745點）就不用過於悲觀，下周重磅國企如內銀、內險陸續公布業績，同樣值得期待。至於騰訊部署方面，李認為不用急於撈底，可等股價回吐至510元水平才買入。

美團AI應用助股價追落後 美團今日亦會派成績表，績前是否值博？李指，市場對集團第四季業績沒太大期望，加上人工智能（AI）布局未見積極，走勢近期一直落後，股價與去年10月高位仍有一段距離。他認為，AI對其業務發展有很大幫助，例如AI可協助計劃外賣員配送路線等，大大提升效益。他估計，美團只要趁公布業績時提及AI的應用計劃，便對股價有很大幫助，績前有值博空間。

另外，吉汽績後受追捧，李指在內地汽車行業競爭如此大下，毛利未見明顯收縮，而且屬少有品牌兼具新能源車及傳統車，市場定位及營銷策點奏效，可趁股價回調至18元買入。

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