南韓總債務近33萬億創新高
南韓政府債務、企業和家庭貸款總計債務再創歷史新高。外媒引述國際清算銀行（BIS）數據，截至去年第三季，南韓總債務金額達到6,222萬億韓圜（約32.9萬億港元），按年再升4.1%，按季升0.9%。
截至去年9月底，政府債務較2023年同期增加11.8%，至1,141萬億韓圜；企業債務總額2,798萬億韓圜，按年增長2.9%；家庭借貸2,283萬億韓圜，按年增長2.1%。2021年首季南韓總債務首次突破5,000萬億韓圜，到2023年第四季突破6,000萬億韓圜。
澳洲就業人口意外減
澳洲方面，2月失業率維持4.1%，符合市場預期；上月就業人口減少52,800人，市場原先預期增長30,000人。
日本股市昨日休市。日圓兌每美元曾報148.56，每百日圓兌5.23港元。企業消息方面，日本軟銀集團將以65億美元收購Arm架構伺服器晶片開發商Ampere Computing，料今年下半年完成交易。為簡化集團架構，日本車廠日產（Nissan）4月1日啟動裁減兩成高管職位計劃，Ivan Espinosa將於同日接替內田誠擔任首席執行官。截至去年3月底，日產擁有逾13.35萬名員工。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：