同程上季經調整多賺36%

華住3個月盈利跌93%

期內，該公司平台交易額達到547億元，按年增長2.2%；而平均月付費用戶數目為4,100萬人，按年升9.3%；又指中國旅遊業強勁增長趨勢延續至今年，從春節期間顯著的出行需求中可見一斑，並對出境旅遊的增長潛力充滿信心。