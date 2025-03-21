同程上季經調整多賺36%
旅遊平台同程旅行(00780)公布，截至去年底止季度收入按年增長34.75%至42.37億元（人民幣‧下同）；經調整溢利按年升36.81%至6.6億元；擬派末期息每股0.18港元。
華住3個月盈利跌93%
期內，該公司平台交易額達到547億元，按年增長2.2%；而平均月付費用戶數目為4,100萬人，按年升9.3%；又指中國旅遊業強勁增長趨勢延續至今年，從春節期間顯著的出行需求中可見一斑，並對出境旅遊的增長潛力充滿信心。
惟另邊廂，連鎖酒店品牌華住集團(01179)的業績較弱。集團公布，於去年底止的第四季度收入按年增長7.84%，至60.23億元；列帳純利4,900萬元，按年大跌93.4%，主因外匯虧損及預扣稅增加；而經調整純利按年跌37.91%至3.21億元；集團擬派末期息每股0.097美元。
經營數據顯示，該集團酒店日均房價按年下跌2.5%至277元；入住率則為80%，按年減少了0.5個百分點；平均可出租客房收入為222元，按年跌3.1%。截至去年底，集團旗下酒店數目為11,025間；而待開業酒店數目為2,988間。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：