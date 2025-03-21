瑞聲純利末息齊升1.4倍
瑞聲科技(02018)去年純利17.97億元（人民幣‧下同），按年升1.42倍；擬派末期息每股24港仙，按年升1.4倍。該股昨日收報52.05港元，跌3.34%。
積極布局機械人領域
集團去年收入273.28億元，按年升33.8%；整體毛利率為22.1%，按年升5.2個百分點。其中，聲學業務收入82.1億元，按年增9.5%；光學業務收入50億元，增37.9%；電磁傳動及精密結構件等業務合併分部收入97.1億元，按年增17.8%；車載聲學業務收入35.2億元，傳感器及半導體業務收入7.73億元。
在機械人領域上，公司指，在揚聲器、麥克風、散熱模組以及攝像頭模組等有豐富的儲備，其中麥克風已經出貨頭部機械人客戶；亦積極布局機械人執行器：包括靈巧手、線性執行器、旋轉執行器以及空心杯電機等。展望未來，集團將積極擁抱新技術浪潮帶來的機遇，如人工智能（AI）、新能源車、AR/VR（擴增實境/虛擬實境）、機械人等領域，打造多元化業務增長引擎。
另高偉電子(01415)公布去年賺約1.19億美元，按年增加約1.55倍；不派末期息。
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