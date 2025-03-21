瑞聲純利末息齊升1.4倍

在機械人領域上，公司指，在揚聲器、麥克風、散熱模組以及攝像頭模組等有豐富的儲備，其中麥克風已經出貨頭部機械人客戶；亦積極布局機械人執行器：包括靈巧手、線性執行器、旋轉執行器以及空心杯電機等。展望未來，集團將積極擁抱新技術浪潮帶來的機遇，如人工智能（AI）、新能源車、AR/VR（擴增實境/虛擬實境）、機械人等領域，打造多元化業務增長引擎。