吉汽利潤飆兩倍 擬推10產品

今年銷量目標271萬輛 增25% 公司業績報告指出，以批發量（包括出口）計，集團在去年合共售出約217.65萬輛汽車（包括持股五成的領克），按年增32.03%，超額完成200萬輛銷量目標。其中，中國批發量按年增27%，出口批發量按年升57%。集團設定今年銷量目標為271萬輛，按年增約25%。

吉汽指，去年新能源汽車總銷量達到約88.82萬輛，按年增92%，銷售佔比達41%。年內集團保持良好的經營現金流，去年底包括銀行結餘及現金加受限制銀行存款的總現金水平增加15%至437.5億元。

集團去年已就研發活動錄得費用合共104.19億元，按年升33.4%，計劃於今年發布的新產品，包括「吉利銀河」品牌的星耀8，4款全新新能源產品，還有極氪007 GT、極氪9X、領克900，以及兩款基於SEA架構開發的中大型EM-P插電混動轎車及豪華超級電混SUV。

人工智能（AI）發展方面，吉汽已完成全域AI智能化布局，包括行業領先算力達23.5 EFLOPS（每秒一百京浮點運算次數）的星睿智算中心、汽車行業首個全棧自研的全場景垂類大模型「吉利星睿AI大模型」，是唯一獲得中國信通院4+等級認證的汽車類大模型。