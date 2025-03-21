保利望政策助房企軟着陸

截至去年底止年度，保利置業收入402.08億元（人民幣‧下同），按年跌1.76%；純利1.83億元，大跌87.34%，每股盈利4.79分；每股派末期息2.1港仙，2023年同期派8.3港仙。公司解釋，由於銷售價格承壓，且該企致力加快資產和資金周轉，以實現長期規避風險和股東利益最大化，導致結轉毛利率下降4個百分點至16.4%，加上計提發展中及持作出售物業之減值撥備7.08億元，令盈利如早前預警般下降。

冀銷售維持逾500億 對於今年房地產行業的展望，該企相信，要加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力；合理控制新增房地產用地供應，盤活存量用地和商辦用房，推進處置存量商品房工作。房地產市場止跌回穩，是明確的政策目標，也是市場的共同期盼。據報公司管理層昨披露，過去4年公司銷售目標都是維持在500億元以上規模，預期今年公司可售貨量按年基本持平，若今年去化率維持42%，全年公司銷售規模應保持在500億元以上。

參考去年集團旗下房地產開發業務，全年合約銷售金額按年增長1%至542億元。鑑於市場仍在築底階段，集團保持審慎投資策略，全年新增6個房地產開發項目。整體資本結構優化，三道紅線指標均見改善，淨負債率下降16.2個百分點至76.9%，現金短債比、剔除預收帳款的資產負債率也雙雙下調。