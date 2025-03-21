華失業率惡化 勢降息

貸息連續5個月不變 專家估次季下調 儘管內地今年開局經濟活動表現強勁，但失業問題繼續纏擾內地青年。國家統計局昨日披露，2月份非在校生的16至24歲失業率連續兩個月回升，達16.9%的4個月高位，甚至連非在校生的25至29歲、30至59歲失業率亦分別創下7.3%、4.3%的15個月新高。各界關注青年畢業後一段時間仍失業的情況，在機械人湧現的年代會否惡化。為保經濟增長，分析料中國人民銀行將於下季打開降息窗口。

今年農曆新年後各省雖未見上演激烈的搶人大戰，但多地加大返崗送工服務力度。人社部數據顯示，截至3月5日，內地已累計舉辦各類招聘活動4.1萬場，發布崗位3,100萬個，正積極護航復工復產，今年由人社部等部門聯合招聘高校畢業生春季活動將持續至5月底。

專家普遍指，前期一籃子增量政策帶動零售、投資等經濟景氣度上升，短期內降息的緊迫性相對有限。

人行逆回購淨投放2326億 人行昨日公布的3月貸款市場報價利率（LPR）一如預期持平，一年和5年期以上LPR分別維持在3.1厘和3.6厘不變，連續第5個月持平。而且作為LPR報價的定價基礎，政策利率即7天期逆回購利率保持穩定，加上受各類貸款利率持續下行影響，內銀續面臨一定淨息差（淨利息收益率）壓力，導致報價行缺乏下調LPR的動力。

昨日人行進行的7天期逆回購操作規模為2,685億元（人民幣‧下同），利率維持1.5厘，扣除全日到期量後，單日淨投放2,326億元，已連續4日「放水」。

人幣國際支付佔比半年高 鑑於美國聯儲局日前決定維持利率不變，招聯首席研究員、上海金融與發展實驗室副主任董希淼相信，為免LPR下降幅度過快、中美息差可能擴大等因素，年內首次LPR降息料於第二季，尤其是近期人行不斷強調將「擇機降準降息」放風，市場紛紛預期下調政策利率還是今年大方向。

無論降息與否，人民幣資產吸引力不斷增強，有助國際地位穩步提升。環球銀行金融電訊協會（SWIFT）統計顯示，上月人民幣國際支付佔比從1月的3.79%上升至4.33%，連續4個月穩居全球第四大活躍貨幣，並創半年新高。報告指，2月人民幣的國際支付份額如按價值計算，按月升4.92%，同期所有貨幣支付價值則跌8.07%。人民幣在全球貿易融資貨幣的份額也進一步升至6.34%，已連續兩個月超越歐元。

美國對華可能加徵更多的關稅之際，人民幣匯率漸見適度調整。昨日由官方開出的中間價按日回落57點子，報7.1754兌每美元，降至兩個月低位。人民幣在岸價昨午4時半收報7.2383，略跌20點子，離岸人民幣更一度低見7.2497水平。

內地青年失業率回升