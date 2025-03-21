保誠年度新業務利潤增11%

期內，保險收入增長約11%至103.6億美元；按固定匯率計，經調整稅前經營溢利增加10%至31.3億美元，經調整稅後經營溢利增加7%至25.8億美元；年度保費等值銷售額為62.02億元，按年升7%。集團歐洲內含價值權益為442億美元。

截至3月14日，集團已完成去年6月公布的20億美元股份回購計劃中的10.45億美元，涉及1.23億股股份。目前預計該計劃提早於今年底前完成，原先預計是明年中。

評估分拆ICICI上市 集團表示，正評估ICICI Prudential Asset Management上市的可能性，計劃於減持完成後，將所得淨收益回饋股東；集團並計劃於8月的2025年上半年度業績中提供有關自身資本管理計劃的最新資訊。

今年是該企產生經營自由盈餘總額增長的轉捩點，集團預計新業務利潤、基於經調整經營溢利的每股基本盈利，以及有效保險及資產管理業務產生的經營自由盈餘於今年將各自增長超過10%（均以固定匯率基準計算）。基於上述預測，預計每股股息將至少增加10%，符合集團的股息指引。

保誠執行總裁華康堯表示，亞洲的保險滲透率較低，而集團的多個市場對長期儲蓄及保障產品的需求持續上升，同時在收入較高的亞洲市場，財富管理及退休規劃的需求亦在增加。